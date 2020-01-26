Израильтянка, осужденная в РФ за наркотики, попросила Путина о помиловании

Гражданка Израиля Наама Иссахар, осужденная по статье о контрабанде наркотиков на 7,5 лет лишения свободы, попросила президента РФ Владимира Путина о помиловании. Об этом ее адвокат сообщил журналистам.

Иссахар задержали в транзитной зоне аэропорта Шереметьево 9 апреля: девушка направлялась из Индии в Израиль с пересадкой в Москве. Российские таможенники обнаружили в ее рюкзаке 9,6 грамм гашиша. Сама Иссахар заявила, что перевозила запрещенное вещество без цели сбыта и для личного употребления, но московский суд приговорил ее к 7,5 годам колонии по статье о контрабанде и хранении наркотиков.

Во время недавнего визита в Израиль, Путин встречался с матерью Иссахар вместе с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Российский глава заверил мать девушки, что «все будет хорошо» и пообещал учесть позицию израильского руководства по поводу приговора.