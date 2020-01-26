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15:59   26 Января 2020
Россия

Глава Сбербанка рассказал, что хранит свои сбережения в рублях

Глава Сбербанка рассказал, что хранит свои сбережения в рублях

Топ-менеджер Сбербанка Герман Греф посоветовал россиянам хранить сбережения в рублях и заверил, что российский рубль является стабильной валютной. Об этом он сообщил в эфире телепрограммы «Вести недели» на канале «Россия 1».

На вопрос журналиста о том, в какой валюте сам Греф предпочитает хранить денежные накопления, он ответил, что все зависит от объема сбережений.

«Большая часть в рублях, но у меня есть деньги, часть накоплений – в долларах, часть – в евро», — поделился Греф.

Напомним, в четверг Греф заявил о существенном спаде популярности вкладов в иностранной валюте. По его словам, валютный портфель уменьшился почти на треть — эта часть перекочевала в рублевые накопления. Он отметил, что сейчас в РФ наблюдается очень низкий спрос на валюту. На евро, по словам Грефа, спроса «почти нет», но чуть лучше обстоит ситуация с долларовыми вкладами.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #экономика #сбербанк #новости #общество #греф

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