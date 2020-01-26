Тысячи дворников и 600 уборочных машин продолжают интенсивно убирать снег на улицах Петербурга. Сотрудники дорожных служб готовы к обещанному синоптиками похолоданию и продолжают готовить город ко Дню снятия блокады Ленинграда.

В минувшие сутки в Петербурга наконец выпал снег и 1,2 тысяч работников ручной уборки и более 600 единиц техники вышли на уборку снега. При этом интенсивность уборки не снижается и сейчас, сообщают «Невские новости».

Сегодня в Петербурге температура воздуха около нуля, но завтра синоптики прогнозируют похолодание до минус пяти, поэтому дорожные службы готовятся уделить особое внимание антигололедным процедурам.

27 января в Петербурге отметят День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Дорожные службы в этот день выйдут на усиленное дежурство, особенно в местах массовых гуляний.