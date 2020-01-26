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15:31   26 Января 2020
Россия

На уборку снега в Петербурге вывели больше тысячи дворников и 600 единиц техники

На уборку снега в Петербурге вывели больше тысячи дворников и 600 единиц техники

Тысячи дворников и 600 уборочных машин продолжают интенсивно убирать снег на улицах Петербурга. Сотрудники дорожных служб готовы к обещанному синоптиками похолоданию и продолжают готовить город ко Дню снятия блокады Ленинграда.

В минувшие сутки в Петербурга наконец выпал снег и 1,2 тысяч работников ручной уборки и более 600 единиц техники вышли на уборку снега. При этом интенсивность уборки не снижается и сейчас, сообщают «Невские новости».

Сегодня в Петербурге температура воздуха около нуля, но завтра синоптики прогнозируют похолодание до минус пяти, поэтому дорожные службы готовятся уделить особое внимание  антигололедным процедурам.

27 января в Петербурге отметят День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Дорожные службы в этот день выйдут на усиленное дежурство, особенно в местах массовых гуляний.

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Автор: Алина Бранцевич
#петербург #снег #снегоуборочные машины #день снятия блокады

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