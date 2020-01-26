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15:23   26 Января 2020
Россия

Два человека пострадали от взрыва бытового газа в Махачкале

Два человека пострадали от взрыва бытового газа в Махачкале

Бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме в Махачкале: два человека пострадали, в том числе 12-летний ребенок.

По данным источника «Политики Сегодня», взрыв газа произошел на проспекте Гамдова 53. Среди пострадавших есть несовершеннолетний 2008 года рождения: ребенка с травмами легкой степени доставили в детскую республиканскую больницу. При взрыве разрушилась перегородка одного балкона, но других разрушений и повреждений не обнаружено.

Напомним, 2 января в многоэтажном доме в Твери произошел врыв бытового газа, при котором пострадали двое — их госпитализировали. Момент взрыва попал на видео камер наружного видеонаблюдения.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #происшествия #взрыв #чп #новости #общество

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