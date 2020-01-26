Два человека пострадали от взрыва бытового газа в Махачкале

Бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме в Махачкале: два человека пострадали, в том числе 12-летний ребенок.

По данным источника «Политики Сегодня», взрыв газа произошел на проспекте Гамдова 53. Среди пострадавших есть несовершеннолетний 2008 года рождения: ребенка с травмами легкой степени доставили в детскую республиканскую больницу. При взрыве разрушилась перегородка одного балкона, но других разрушений и повреждений не обнаружено.

Напомним, 2 января в многоэтажном доме в Твери произошел врыв бытового газа, при котором пострадали двое — их госпитализировали. Момент взрыва попал на видео камер наружного видеонаблюдения.