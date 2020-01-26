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15:15   26 Января 2020
Россия

Навальному в Twitter напомнили его участие в хищениях «Кировлеса»

Навальному в Twitter напомнили его участие в хищениях «Кировлеса»

Блогер Алексей Навальный разместил в своем Twitter видеоролик, в котором британский журналист Люк Хардинг называет современную Россию «мафиозным синдикатом». Подписчики блогера напомнили ему, кто на самом деле входит в «мафиозный синдикат» в РФ.

Подписчики главы так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом) напомнили ему, как он разворовывал бюджет государственной компании «Кировлес» вместе с экс-губернатором Кировской области Никитой Белых и его партнером по бизнесу Петром Офицеровым. За хищение средств у госпредпиятия в особо крупном размере Навальный получил пять лет колонии, позже срок перевели в условный.

Навальному в Twitter напомнили его участие в хищениях «Кировлеса»

Политолог и публицист Армен Гаспарян отметил в беседе с «Народными новостями», что блогер никогда и не боролся с финансовой преступностью. Вся деятельность ФБК направлена на выполнение заказов Запада за денежные вознаграждения.

«Борьбой с коррупцией занимаются ФСБ, Следственный комитет, МВД, прокуратура и так далее. А видео Навального состряпаны с запредельным числом подтасовок. Деньги падают — значит, будет очередное "расследование"»,  — подчеркнул Гаспарян. 

Политолог не удивлен русофобской позиции российских оппозиционеров. Идей по превращению России в «прекрасную страну будущего» у блогера нет, поэтому приходится беспочвенно критиковать власть РФ на западных платформах, транслируя их по своим «либеральным» каналам, чтобы хоть как-то оправдать свою беспомощность.

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Автор: Алина Бранцевич
#навальный #фбк #гаспарян

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