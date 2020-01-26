Власти китайской провинции Хайнань закрыли междугороднее сообщение

Власти китайской провинции Хайнань закрывают междугороднее сообщение. Ранее один из туроператоров начал досрочно вывозить российских туристов с острова, о чем заявил на своем сайте.

Остров Хайнань — популярное туристическое направление среди россиян. 24 января Ростуризм рекомендовал российским туроператорам не отправлять туристов в Китай, в том числе и на Хайнань, пока обстановка с распространением коронавируса в стране не стабилизируется.

«В целях обеспечения безопасности граждан РФ, руководством туроператора «РУС-ТУР» принято незамедлительное решение о вынужденном досрочном вывозе туристов с острова Хайнаня», — сказано на сайте туроператора.

Все достопримечательности на Хайнане местная администрация решила закрыть для посещения, прекращены и любые массовые мероприятия на неопределенный срок. Ранее сообщалось, что количество заразившихся коронавирусом в КНР увеличилось до 1743 человек.