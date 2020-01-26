Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
На уборку снега в Петербурге вывели больше тысячи дворников и 600 единиц техники

На уборку снега в Петербурге вывели больше тысячи дворников и 600 единиц техники

 Два человека пострадали от взрыва бытового газа в Махачкале

Два человека пострадали от взрыва бытового газа в Махачкале
Цеков уверен, что украинские политики осознанно лгут о краже Россией истории Украины

Цеков уверен, что украинские политики осознанно лгут о краже Россией истории Украины

 Зеленский встретится с президентом Польши

Зеленский встретится с президентом Польши
Эрдоган обвинениями в адрес Хафтара прикрывает поставки боевиков и оружия для ПНС

Эрдоган обвинениями в адрес Хафтара прикрывает поставки боевиков и оружия для ПНС

 Россиянки, живущие в Китае, рассказали, что происходит в охваченных коронавирусом городах

Россиянки, живущие в Китае, рассказали, что происходит в охваченных коронавирусом городах
На уборку снега в Петербурге вывели больше тысячи дворников и 600 единиц техники

На уборку снега в Петербурге вывели больше тысячи дворников и 600 единиц техники

 Два человека пострадали от взрыва бытового газа в Махачкале

Два человека пострадали от взрыва бытового газа в Махачкале
Цеков уверен, что украинские политики осознанно лгут о краже Россией истории Украины

Цеков уверен, что украинские политики осознанно лгут о краже Россией истории Украины

 Зеленский встретится с президентом Польши

Зеленский встретится с президентом Польши
Эрдоган обвинениями в адрес Хафтара прикрывает поставки боевиков и оружия для ПНС

Эрдоган обвинениями в адрес Хафтара прикрывает поставки боевиков и оружия для ПНС

 Россиянки, живущие в Китае, рассказали, что происходит в охваченных коронавирусом городах

Россиянки, живущие в Китае, рассказали, что происходит в охваченных коронавирусом городах
14:49   26 Января 2020
Весь мир

Власти китайской провинции Хайнань закрыли междугороднее сообщение

Власти китайской провинции Хайнань закрыли междугороднее сообщение

Власти китайской провинции Хайнань закрывают междугороднее сообщение. Ранее один из туроператоров начал досрочно вывозить российских туристов с острова, о чем заявил на своем сайте.

Остров Хайнань — популярное туристическое направление среди россиян. 24 января Ростуризм рекомендовал российским туроператорам не отправлять туристов в Китай, в том числе и на Хайнань, пока обстановка с распространением коронавируса в стране не стабилизируется.

«В целях обеспечения безопасности граждан РФ, руководством туроператора «РУС-ТУР» принято незамедлительное решение о вынужденном досрочном вывозе туристов с острова Хайнаня», — сказано на сайте туроператора.

Все достопримечательности на Хайнане местная администрация решила закрыть для посещения, прекращены и любые массовые мероприятия на неопределенный срок. Ранее сообщалось, что количество заразившихся коронавирусом в КНР увеличилось до 1743 человек.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#происшествия #китай #новости #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...