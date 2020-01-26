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14:30   26 Января 2020
Весь мир

Третий случай заражения коронавирусом подтвердили в США

Третий случай заражения коронавирусом подтвердили в США

Больной коронавирусом прилетел в штат Калифорния из китайского города Уханя: его диагноз подтвердили американские медики. Об этом сообщило журналистам агентство здравоохранения калифорнийского округа Ориндж.

Сегодня в государственном комитете здравоохранения Китая заявили о сложной стадии эпидемии коронавируса. Заболевание стало интенсивнее передаваться от человека к человеку, также вирус может мутировать — сейчас на этот счет в КНР проводятся исследования.

О начале эпидемии пневмонии, вызванной неизвестным до недавнего времени вирусом, сообщили китайские власти Всемирной организации здравоохранения 31 декабря. На данный момент известно о 17 погибших и более 600 зараженных. Российские аэропорты, принимающие чартеры из Китая, работают в особом режиме: пассажирам измеряют температуру и опрашивают на предмет плохого самочувствия прямо в самолетах. Ни одного случая проникновения коронавируса на территорию РФ зафиксировано не было.

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Автор: Тимофей Булочкин
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