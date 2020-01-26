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Эрдоган обвинениями в адрес Хафтара прикрывает поставки боевиков и оружия для ПНС

Эрдоган обвинениями в адрес Хафтара прикрывает поставки боевиков и оружия для ПНС

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15:44   26 Января 2020
Весь мир

Эрдоган обвинениями в адрес Хафтара прикрывает поставки боевиков и оружия для ПНС

Эрдоган обвинениями в адрес Хафтара прикрывает поставки боевиков и оружия для ПНС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил главу Ливийской национальной армии Халифу Хафтара в несоблюдении режима прекращения огня, при этом Турция продолжает отправлять в Триполи боевиков и оружие в поддержку ПНС. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Очередные обвинения в адрес Хафтара прозвучали от Эрдогана в эфире телеканала NTV. По словам турецкого главы, фельдмаршал не соблюдает бессрочный режим перемирия, установленный с 12 января представителями так называемого Правительства национального согласия (ПНС) и ЛНА на переговорах в Москве.

Эрдоган обвинениями в адрес Хафтара прикрывает поставки боевиков и оружия для ПНС

Для оправдания присутствия турецких солдат в Ливии, глава Турции рассказал о бойцах ЧВК «Вагнер», якобы воюющих на стороне Хафтара, но его заявление оказалось не более чем неподтвержденными слухами. При этом под покровительством Эрдогана в Триполи для помощи ПНС перебрасываются боевики из Сирии, а само «правительство» Файеза Сарраджа снабжается турецким вооружением.

Эрдоган обвинениями в адрес Хафтара прикрывает поставки боевиков и оружия для ПНС

Ливийцы выступают резко против турецкого вмешательства в страну и жалуются на действия сирийских боевиков, устраивающих беспорядке на улицах Триполи. Ранее сообщалось о нападении на местных жителей, грабежах, насилии и убийствах гражданских со стороны наемников из Сирии, получающих от «властей» Триполи около двух тысяч долларов в месяц. За расправу над солдатами Ливийской национальной армии боевикам обещают турецкое гражданство и недвижимость в стране.

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Автор: Тимофей Булочкин
#турция #политика #ливия #новости #весь мир

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