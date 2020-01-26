Россиянки, живущие в Китае, рассказали, что происходит в охваченных коронавирусом городах

Из-за вспышки смертельного коронавируса в Китае, город Ухань, в котором зародился вирус и где сейчас зафиксировано больше всего заболевших, закрыли на карантин. Журналисты ФАН пообщались с русскоязычными жителями Уханя.

Жительница Уханя Сабина Полякова проживает рядом с тем рынком, где зафиксировали самые первые случаи заражения.

«Наш город разделили. Есть три района — Учан, Ханькоу и Ханьян. И если я живу в одном из них, то в другие я поехать не могу. Нас сейчас на время обособили», — заметила она.

Жительница Уханя рассказала, что 25 января в город приехала бригада военных врачей, чтобы помогать людям, также в городе строится временная больница для помощи в полевых условиях, потому что мест в больницах не хватает.

Жительница китайской столицы Валерия сообшила, что в Пекине коронавирусом заболели уже 36 человек. Она напомнила, что вирус начал распространяться на рынке, где продавали экзотическое мясо – ежей, опоссумов и летучих мышей и санитарные условия там, вероятнее всего, не соблюдались.

«Врачи подозревают, что носители вируса — животные. Если вы помните, в 2003 году в Китае уже была похожая ситуация — вспышка атипичной пневмонии SARS. Многие сравнивают эти два заболевания. Если я не ошибаюсь, эта болезнь тоже передавалась от животных», — напомнила Валерия.

Она рассказала, что студенты и гости города разъехались по домам, 90 процентов людей носят маски. В общественных местах врачи проверяют температуру у горожан.

«Власти постоянно призывают к тому, чтобы жители минимально ходили в людные места, надевали маски, соблюдали личную гигиену: даже идет СМС-рассылка по этому поводу. Ленты соцсетей тоже заполнены последними новостями о ситуации в стране», – рассказала она.

По словам девушки, сообщалось о распылении в воздух какого-то вещества против вируса. Поезда и самолеты в китайскую провинцию Хубэй отменены. Несмотря на праздники – у китайцев сейчас Новый год – улицы практически пусты.

«В городе работает система оповещения: по громкоговорителю зачитывают объявления, но она, к сожалению, не владеет китайским и не знает, что там говорят. Также иногда срабатывает сирена. Немного жутковатая ситуация. Там практически военное положение», – рассказала Валерия.

При этом, местные СМИ уверяют, что ситуация под контролем. Пресса не преподносила новый вирус как что-то серьезное, поэтому первые дни многие китайцы даже не знали о его распространении.

«Я надеюсь, что выход из ситуации найдется как можно быстрее. Но по неофициальным источникам, в Хубэе переполнены практически все больницы», – добавила Валерия.

Тем временем заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал ФАН, что создание вакцины против вируса обычно занимает три-шесть месяцев.

«Самое быстрое время, за которое можно в принципе разработать вакцину, — это не быстрее, чем за три месяца. Это самый оптимистичный вариант. Три-шесть месяцев — стандартный срок разработки вакцины», — объяснил он.

31 декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке коронавируса в крупном центральном городе Ухань. Согласно последним данным, 56 человек скончались в Китае от нового типа коронавируса, газета «Жэньминь жибао» сообщает о 2047 случаях заражения в нескольких странах мира.

По данным Роспотребнадзора, на 25 января в России случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией нет. Специалисты службы проводят двойной контроль прибывающих на всех пунктах пропуска через российско-китайскую границу.