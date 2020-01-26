Решение об отставке правительства было принято после оценок президента

Решение об отставке правительства было принято бывшим премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым на фоне новых задач и оценок, высказанных президентом страны Владимиром Путиным. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что предыдущее правительство посчитало своим долгом уйти в отставку, чтобы дать президенту «карт-бланш на достижение целей национального развития».

«Это экстраординарная задача, для решения которой нужно правительство с максимальной эффективностью, с максимальной динамикой в работе и гибкостью в работе. Поэтому сейчас нет других вариантов», — отметил Песков.

Ранее Песков заявлял, что общероссийское голосование по принятию в Конституцию страны новых поправок будет иметь определяющее значение и добавил, что сроки проведения голосования и порядок демократической процедуры находятся сейчас в разработке.