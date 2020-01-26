Выступающие против РФ страны хотят заработать на «нищете и крови», уверен Клинцевич

Многие западные страны занимают сторону РФ в информационной войне с США. Поддерживают США только страны, желающие заработать на «нищете и крови», уверен член Комитета Совета Федерации по международным делам Франц Клинцевич.

Русофобскую политику США в информационном пространстве поддержали страны Прибалтики и Восточной Европы. Клинцевич обратил внимание, что на сторону США встали именно страны с низкими экономическими или социальными показателями, поэтому можно полагать, что эти страны надеются на финансовую поддержку от Вашингтона.

«Они пытаются не только решить какой-то вопрос, но и оттянуть какие-то проблемы по бизнесу, по выплатам, может быть, получить какие-то преференции от американцев, льготы, за лоббирование информационной политики США. Американцы этим очень ловко оперируют», — заметил политик в беседе с IReactor.

Однако, несмотря на старания США, РФ достойно справляется с информационными атаками, поэтому экономически сильные западные страны становятся на сторону РФ.

«Россия держит удар, перегруппировывается, начинает развиваться — медленно, но верно. А европейские страны в большинстве своем понимают, что уже ничего изменить нельзя, Россия не откажется от своих убеждений, позиций, от своего суверенитета — значит, нужно с ней только дружить», — уверен Клинцевич.

По мнению политика, те западные страны, которые выступают против РФ в информационном поле, просто хотят заработать на «нищете и крови».

«К сожалению, та часть американской элиты, которая в своих стратегиях зациклилась на выигрыше и доминировании на мировой арене, считает, что на нищете и крови можно только заработать большие деньги, сделав основным врагом Россию. Они творят безобразия по всему миру, зарабатывая деньги. Но рано или поздно это закончится», — подытожил политик.

Клинцевич с сожалением обратил внимание, что США позволили себе непростительный шаг, убив иранского генерала Касема Сулеймани и не получили никакого наказания от мирового сообщества, в то время как каждый шаг России воспринимается как враждебный.