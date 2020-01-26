Жена главы Чувашии Игнатьева заявила, что политик дружески «подшутил» над сотрудником МЧС
Жена главы Чувашии Михаила Игнатьева Лариса назвала ерундой инцидент с участием ее мужа и сотрудника МЧС. Женщина уверяет, что видео с инцидентом было смонтировано, чтобы компрометировать политика.
Ранее в сеть попало видео, на котором сотрудник политик высоко держит ключи от новой пожарной машины и сотрудник МЧС вынужден подпрыгивать за ними.
«Видео сделано несколько раз, повтор, как будто на самом деле собачка», — заявила Лариса Игнатьева в комментарии «Пятому каналу».
Женщина добавила, что Игнатьев знаком с этим сотрудником МЧС и просто решил подшутить над ним.
В МЧС Чувашии назвали эпизод «дружеской шуткой», при этом руководитель федерального ведомства Евгений Зиничев счел поведение Игнатьева недопустимым.
Замсекретаря генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко назвал «шутку» «моральным уродством».