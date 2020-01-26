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13:30   26 Января 2020
Россия

Жена главы Чувашии Игнатьева заявила, что политик дружески «подшутил» над сотрудником МЧС

Жена главы Чувашии Игнатьева заявила, что политик дружески «подшутил» над сотрудником МЧС

Жена главы Чувашии Михаила Игнатьева Лариса назвала ерундой инцидент с участием ее мужа и сотрудника МЧС. Женщина уверяет, что видео с инцидентом было смонтировано, чтобы компрометировать политика.

Ранее в сеть попало видео, на котором сотрудник политик высоко держит ключи от новой пожарной машины и сотрудник МЧС вынужден подпрыгивать за ними.

«Видео сделано несколько раз, повтор, как будто на самом деле собачка», — заявила Лариса Игнатьева в комментарии «Пятому каналу».

Женщина добавила, что Игнатьев знаком с этим сотрудником МЧС и просто решил подшутить над ним.

В МЧС Чувашии назвали эпизод «дружеской шуткой», при этом руководитель федерального ведомства Евгений Зиничев счел поведение Игнатьева недопустимым.

Замсекретаря генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко назвал «шутку» «моральным уродством».

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Автор: Алина Бранцевич
#мчс #чувашия #игнатьев

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