Цеков уверен, что украинские политики осознанно лгут о краже Россией истории Украины

Член российского Совета Федерации Сергей Цеков уверен, что желание украинских властей переписать историю Второй мировой войны связано с их комплексом неполноценности. Такое мнение он высказал в беседе с журналистом издания iReactor.

Замминистра иностранных дел Украины Василий Бондар ранее сделал заявление о том, что Москва якобы «приписывает себе чужие победы». Также он высказался, что Россия давно начала «демонстрировать свой дар воровать как чужие территории, так и чужую историю», в качестве примера взяв историю Украины-Руси. Кроме того, Бондар поддержал Польский сейм, который обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и призвал Варшаву объединить силы с Киевом против России. Одновременно с этим некоторые европейские страны в свете 75-летнего юбилея Победы стали оценивать итоги Второй мировой войны и обрушились с критикой на Россию.

Попыткой исказить историю эти нападки назвала официальный представитель МИД России Мария Захаров. Она написала в Facebook, что имеет смысл уточнить временные рамки, когда существовала «эта Малороссийская Гиперборея». Захарова посоветовала коллегам из Украины для удобства обозначения этого мифологизма использовать названия «Укрусь» или «Русукра».

Член СовФеда Сергей Цеков в беседе с iReactor в свою очередь отметил, что попытки необоснованно обвинить Россию со стороны Украины будут продолжаться, пока не сменится политическая элита в этой стране. ОН добавил, что на данный момент не видит соответствующих предпосылок.

«Пока проблесков не видно. Думаю, что в перспективе сменится. Шансов веками и даже десятилетиями править Украиной у них нет. А вот эти их заявления «украли историю» и даже попытки переименовать Россию — говорят об их неполноценности», — сказал сенатор.

Сенатор также подчеркнул, что украинское руководство осознает всю лживость своих заявлений, но не остановится, так как жаждет настроить страну против России.