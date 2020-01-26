Цеков уверен, что украинские политики осознанно лгут о краже Россией истории Украины
Член российского Совета Федерации Сергей Цеков уверен, что желание украинских властей переписать историю Второй мировой войны связано с их комплексом неполноценности. Такое мнение он высказал в беседе с журналистом издания iReactor.
Замминистра иностранных дел Украины Василий Бондар ранее сделал заявление о том, что Москва якобы «приписывает себе чужие победы». Также он высказался, что Россия давно начала «демонстрировать свой дар воровать как чужие территории, так и чужую историю», в качестве примера взяв историю Украины-Руси. Кроме того, Бондар поддержал Польский сейм, который обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и призвал Варшаву объединить силы с Киевом против России. Одновременно с этим некоторые европейские страны в свете 75-летнего юбилея Победы стали оценивать итоги Второй мировой войны и обрушились с критикой на Россию.
Попыткой исказить историю эти нападки назвала официальный представитель МИД России Мария Захаров. Она написала в Facebook, что имеет смысл уточнить временные рамки, когда существовала «эта Малороссийская Гиперборея». Захарова посоветовала коллегам из Украины для удобства обозначения этого мифологизма использовать названия «Укрусь» или «Русукра».
Член СовФеда Сергей Цеков в беседе с iReactor в свою очередь отметил, что попытки необоснованно обвинить Россию со стороны Украины будут продолжаться, пока не сменится политическая элита в этой стране. ОН добавил, что на данный момент не видит соответствующих предпосылок.
«Пока проблесков не видно. Думаю, что в перспективе сменится. Шансов веками и даже десятилетиями править Украиной у них нет. А вот эти их заявления «украли историю» и даже попытки переименовать Россию — говорят об их неполноценности», — сказал сенатор.
Сенатор также подчеркнул, что украинское руководство осознает всю лживость своих заявлений, но не остановится, так как жаждет настроить страну против России.
«Они делают все, чтобы оторвать Украину от России, а это совершенно бесперспективно. Они за годы независимости потеряли более 10 миллионов жителей Украины. Это что, Россия виновата, мы им навязывали? Сами теряли. Еще раз говорю — ими движет комплекс неполноценности», — заключил Цеков.