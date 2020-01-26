Японский ученый объяснил отсутствие снега в РФ глобальным потеплением

Зима в России и Японии в этом году выдалась удивительно бесснежная. Японские ученые объяснили отсутствие снега в этом году составили прогнозы на суперкомпьютере, чтобы предугадать выпадение снега на следующие годы.

Доцент Университета Тохоку Сасаи Такахиро рассказал РИА Новости, что снег в этом году не выпал из-за очень теплой погоды. При такой высокой для российской зимы температуре воздуха, снег просто превращается в воду.

«В связи с потеплением климата количество воды в воздухе увеличивается. В районах с холодным климатом, таких как Россия, та влага, которая должна была выпасть в виде снега, из-за потепления климата накапливается в воздухе в виде водяного пара. Из-за этого количество снега сокращается», –

При этом ученый обратил внимание, что из-за отсутствия снега в одних регионах, опасность снежных бурь и катаклизмов многократно возрастет в других.

«Из-за потепления климата снега в целом становится меньше, но при этом возрастает вероятность снежных бурь и снегопадов на уровне стихийного бедствия – таков итог нашего исследования.<…> Как я показал в своем исследовании, есть вероятность, что из-за потепления климата будет больше снежных бурь и снегопадов, когда сразу выпадает очень много снега», — сказал специалист.

Ученый обратил внимание, что Россию ждет еще много бесснежных зим, но раз в несколько лет могут случаться снегопады на уровне стихийного бедствия, поэтому призвал специалист россиян не пренебрегать мерами безопасности.