Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Решение об отставке правительства было принято после оценок президента

Решение об отставке правительства было принято после оценок президента

 Как в 2020 году из Горелово «гитлеровцев» выгоняли холостыми патронами и хот-догами

Как в 2020 году из Горелово «гитлеровцев» выгоняли холостыми патронами и хот-догами
Цеков уверен, что украинские политики осознанно лгут о краже Россией истории Украины

Цеков уверен, что украинские политики осознанно лгут о краже Россией истории Украины

 Зеленский встретится с президентом Польши

Зеленский встретится с президентом Польши
Обстрелы Алеппо и Идлиба боевиками продолжаются из-за невыполненных Турцией обязательств

Обстрелы Алеппо и Идлиба боевиками продолжаются из-за невыполненных Турцией обязательств

 В Госкомитете Китая заявили, что эпидемия коронавируса вошла в сложную стадию

В Госкомитете Китая заявили, что эпидемия коронавируса вошла в сложную стадию

Решение об отставке правительства было принято после оценок президента

Решение об отставке правительства было принято после оценок президента

 Как в 2020 году из Горелово «гитлеровцев» выгоняли холостыми патронами и хот-догами

Как в 2020 году из Горелово «гитлеровцев» выгоняли холостыми патронами и хот-догами
Цеков уверен, что украинские политики осознанно лгут о краже Россией истории Украины

Цеков уверен, что украинские политики осознанно лгут о краже Россией истории Украины

 Зеленский встретится с президентом Польши

Зеленский встретится с президентом Польши
Обстрелы Алеппо и Идлиба боевиками продолжаются из-за невыполненных Турцией обязательств

Обстрелы Алеппо и Идлиба боевиками продолжаются из-за невыполненных Турцией обязательств

 В Госкомитете Китая заявили, что эпидемия коронавируса вошла в сложную стадию

В Госкомитете Китая заявили, что эпидемия коронавируса вошла в сложную стадию

13:13   26 Января 2020
Россия

Японский ученый объяснил отсутствие снега в РФ глобальным потеплением

Японский ученый объяснил отсутствие снега в РФ глобальным потеплением

Зима в России и Японии в этом году выдалась удивительно бесснежная. Японские ученые объяснили отсутствие снега в этом году составили прогнозы на суперкомпьютере, чтобы предугадать выпадение снега на следующие годы.

Доцент Университета Тохоку Сасаи Такахиро рассказал РИА Новости, что снег в этом году не выпал из-за очень теплой погоды. При такой высокой для российской зимы температуре воздуха, снег просто превращается в воду.

«В связи с потеплением климата количество воды в воздухе увеличивается. В районах с холодным климатом, таких как Россия, та влага, которая должна была выпасть в виде снега, из-за потепления климата накапливается в воздухе в виде водяного пара. Из-за этого количество снега сокращается», –

При этом ученый обратил внимание, что из-за отсутствия снега в одних регионах, опасность снежных бурь и катаклизмов многократно возрастет в других.

«Из-за потепления климата снега в целом становится меньше, но при этом возрастает вероятность снежных бурь и снегопадов на уровне стихийного бедствия – таков итог нашего исследования.<…> Как я показал в своем исследовании, есть вероятность, что из-за потепления климата будет больше снежных бурь и снегопадов, когда сразу выпадает очень много снега», — сказал специалист.

Ученый обратил внимание, что Россию ждет еще много бесснежных зим, но раз в несколько лет могут случаться снегопады на уровне стихийного бедствия, поэтому призвал специалист россиян не пренебрегать мерами безопасности.

«Таким образом, из-за продолжающегося потепления климата снега становится в среднем меньше, но такие снегопады с критически большим объемом снега, которые до сих пор случались раз в несколько десятков лет, теперь будут происходить раз в несколько лет. Иными словами, есть регионы, где отсутствие снега станет обычным явлением, но вдруг выпадет невероятно большое его количество. В таких районах есть опасность, что из-за отсутствия снега люди начнут пренебрегать мерами безопасности на случай внезапных сильных снегопадов», — предупреждает ученый.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#россия #погода #японские ученые #снег

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...