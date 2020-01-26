Обстрелы Алеппо и Идлиба боевиками продолжаются из-за невыполненных Турцией обязательств

Правительственная армия Сирии была вынуждена отказаться от режима прекращения огня из-за атак боевиков на юго-востоке Идлиба и обстрелов Алеппо. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

САА пытается вытеснить террористов с западных окраин Алеппо, нанося артиллерийские удары по позициям террористов «Хайят Тахрир аш-Шам». Оборона правительственной армии нанесла существенный урон боевикам, сообщало агентство SANA. Ранее террористы начали обстреливать западные районы Алеппо — Ар-Рашидин и Суккари, в результате чего погибло более 70 мирных жителей, еще около 150 пострадали.

Правительственные силы продвигаются к городу Маарет ан-Нуман, где осели террористы: об этом связанные с боевиками аккаунты сообщили в Твиттере, запостив видео из города. Сообщалось, что дивизия САА «Силы Тигра» смогли за одну ночь освободить города Телль-Манис и Маар-Шамша.

«В самом Маарет ан-Нумане «духи» вполне готовы дать деру. Конечно, не следует исключать новых попыток «духов» контратаковать, но пока все говорит о том, что в предыдущих попытках они здорово надорвались», — описывает ситуацию в своем Телеграм-канале военкор Олег Блохин.

За прошедшую неделю боевики несколько раз атаковали правительственные войска с помощью «шахид-мобилей», боевых дронов и самодельных РСЗО, пытаясь оттеснить САА от Маарет ан-Нумана и снова захватить город Джарджаназ. Сейчас армия САР вновь сосредоточилась возле Вади аль-Деиф, чтобы разбить боевиков в этом районе. После этого САА сможет вновь войти в район Куранайш.

Ранее МИД Сирии сообщил в ООН о военных преступлениях террористов, обстреливающих Идлиб и Алеппо. Российский Центр примирения враждующих сторон и САА снова открыли гуманитарные коридоры в идлибском Абу-Духура, районе Аль-Хадера в Алеппо и районе Хабита в Хаме. Сейчас основной целью правительственных войск является восстановление контроля над трассой М5 Хама — Алеппо.

«Налицо попытка выйти к трассе М5 и взять ее под контроль, так как Турция не смогла выполнить свое обещание разблокировать трассу Хама — Алеппо, которое она дала еще в сентябре 2018 года», — заявил политолог Борис Рожин в своем Телеграм-канале.

Турция не выполнила свои обязательства по разделению «умеренных» и «радикальных» противников режима в Идлибе: джихадисты запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»* подмяли под себя турецкие «умеренные» группировки и переименовались в «Хайят Тахрир аш-Шам». Обещания Турции, данные в рамках международных соглашений по Сирии, так и не были выполнены.

*организация признана террористической и запрещена судом в РФ.