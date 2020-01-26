Милонов призвал бороться с фейками на примере КНР, где навсегда блокируют враждебные сайты

Администрация китайской соцсети WeChat предупредила о пожизненной блокировке аккаунтов за распространение слухов об эпидемии коронавируса. Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал РФ брать пример с Китая, чтобы защитить свой цифровой суверенитет.

«Нам нужно брать пример с китайских коллег, потому что они умеют показывать, как нужно отстаивать свой цифровой суверенитет», — сказал он в беседе с «НьюИнформ».

Западные интернет-ресурсы не раз были уличены в публикации и распространении фейков в РФ. Летом 2019 года, во время массовых беспорядков в Москве Facebook, Google и YouTube делали информационные вбросы с целью раскачать обстановку в РФ. Прозападные ресурсы вмешивались в предвыборную кампанию в РФ и нарушали российское законодательство.

«Здесь мы должны пойти по такому пути: позвать специалистов из Китая и других стран, которые позволят нам не только предупредить соцсети за распространение фейков, но и реализовать блокировку социальных сетей», — считает Милонов.

Соцсеть Facebook не только нередко блокирует неугодные западному правительству аккаунты, но и распространяет конфиденциальную информацию о своих пользователях. Ранее популярный западный портал Engadget внес Facebook в список худших компаний в IT-индустрии. Администрация Facebook отказывается сотрудничать с властями других стран, нарушая информационный суверенитет независимых государств, поэтому Роскомнадзор неоднократно штрафовал соцсеть.

Ранее Милонов заявлял о большой уровне русофобии на западных сервисах и призывал США прекратить вмешательство в дела России.