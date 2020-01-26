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12:17   26 Января 2020
Россия

Патрушев возложил венки и цветы на мемориальном комплексе Пискаревского кладбища

Патрушев возложил венки и цветы на мемориальном комплексе Пискаревского кладбища

Секретарь Совета Безопасности РФ  в Петербурге почтил память павших в годы Великой Отечественной войны солдат, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

«Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев возложил венки и цветы на мемориальном комплексе Пискаревского кладбища Санкт-Петербурга, почтив память погибших ленинградцев в годы Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Сообщается, что участники ежегодного турнира по волейболу среди молодежи и ветеранов, посвященного Дню полного освобождения Ленинграда от блокады также приняли участие в церемонии.

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Автор: Алина Бранцевич
#петербург #вов #патрушев

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