Секретарь Совета Безопасности РФ в Петербурге почтил память павших в годы Великой Отечественной войны солдат, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

«Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев возложил венки и цветы на мемориальном комплексе Пискаревского кладбища Санкт-Петербурга, почтив память погибших ленинградцев в годы Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Сообщается, что участники ежегодного турнира по волейболу среди молодежи и ветеранов, посвященного Дню полного освобождения Ленинграда от блокады также приняли участие в церемонии.