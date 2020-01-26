Дудчак заявил, что силовики слишком мягко действуют на незаконных митингах в РФ

Политолог Александр Дудчак считает, что российские силовики при разгоне несанкционированных митингов действуют слишком мягко, в отличии от своих коллег в Германии, США и Греции.

Об этом эксперт рассказал в интервью изданию «Экономика Сегодня». Дудчак уверен, что сторонники Запада в России будут и дальше пытаться организовывать незаконные акции, чтобы «продавить» цветную революцию в стране. Такие попытки необходимо пресекать с помощью закона, считает политолог.

«В России они (силовики, — прим.ред.) работают очень корректно. Но слишком мягкое отношение силовиков воспринимается протестующими как слабость и повод продавливать свою точку зрения дальше, возможно, переходя к агрессии. <…> Ведь митинги, организованные по технологии цветных революций, не предполагают достижения компромисса – митингующие будут радикально действовать ради того, чтобы их требования беспрекословно исполнили», — рассказал Дудчак.

Политолог отметил, что у россиян есть возможность высказывать недовольство политикой и оставаться в законных рамках. Он уверен, что законы РФ достаточно объективны в отношении санкционированных митингов, выступлений и пикетов. Эксперт считает, что у граждан должно быть право на публичные высказывания и демонстрацию недовольства, ведь зачастую оно обосновано действиями недобросовестных политиков.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал ужесточить наказание для организаторов несанкционированных митингов и лучше информировать граждан о том, как и с какими целями ими могут манипулировать в подобных незаконных мероприятиях.