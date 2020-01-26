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12:07   26 Января 2020
Россия

Военный спутник связи «Меридиан-М» с космодрома «Плесецк» запустят 9 февраля

Военный спутник связи «Меридиан-М» с космодрома «Плесецк» запустят 9 февраля

Новая дата запуска военного спутника связи «Меридиан-М» на ракете-носителе «Союз-2» с космодрома «Плесецк»  - 9 февраля. 

Ранее запуск спутника отложили по причине проблем с третьей ступенью ракеты. Сообщается, что если проблему с кабельной сетью ликвидировать не получится, то в Плесецк придется доставлять новую третью ступень.

«Проблема возникла в кабельной сети третьей ступени ракеты-носителя. В связи с невозможностью поиска и ликвидации неисправности на стартовом комплексе ракета снята со старта», — передает РИА Новости слова источника.

Семь спутников «Меридиан» были запущены в 2006-2014 годах, но первый аппарат пришел в негодность на фоне пробоя герметичного контейнера космическим мусором, второй выведен на нерасчетную орбиту, однако до сегодняшнего дня продолжает функционировать по целевому назначению.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #космос #космодром плесецк

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