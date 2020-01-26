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12:58   26 Января 2020
Россия

Греф заявил, что покинет Сбербанк, если новый основной акционер сменит его стратегию

Греф заявил, что покинет Сбербанк, если новый основной акционер сменит его стратегию

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал журналистам, что покинет свой пост, если после смены основного акционера банка поменяется и его стратегия. Об этом сообщает ТАСС.

В кулуарах экономического форума, который проходит в Давосе, Греф признался журналистам, что оставит Сбербанк, если идеи, с которыми он в пришел в организацию, больше будут ей не нужны.

«Надеюсь, что нет. Я глубоко убежден, что стратегия правильная, практика это доказывает. Я, когда приходил на свою позицию, приходил с концепцией. Если концепция будет изменена, я не вижу своего места в компании», — заявил он.

Напомним, что сейчас ведутся переговоры о смене основного акционера Сбербанка, сейчас им является Банк России. Министр финансов РФ Антон Силуанов в декабре прошлого года заявил, что правительство рассматривает выход ЦБ РФ из капитала Сбербанка, так как финансовому регулятору не следует участвовать в организациях, которые ему поднадзорны.

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Автор: Галина Кандинская
#сбербанк #греф

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