Греф заявил, что покинет Сбербанк, если новый основной акционер сменит его стратегию

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал журналистам, что покинет свой пост, если после смены основного акционера банка поменяется и его стратегия. Об этом сообщает ТАСС.

В кулуарах экономического форума, который проходит в Давосе, Греф признался журналистам, что оставит Сбербанк, если идеи, с которыми он в пришел в организацию, больше будут ей не нужны.

«Надеюсь, что нет. Я глубоко убежден, что стратегия правильная, практика это доказывает. Я, когда приходил на свою позицию, приходил с концепцией. Если концепция будет изменена, я не вижу своего места в компании», — заявил он.

Напомним, что сейчас ведутся переговоры о смене основного акционера Сбербанка, сейчас им является Банк России. Министр финансов РФ Антон Силуанов в декабре прошлого года заявил, что правительство рассматривает выход ЦБ РФ из капитала Сбербанка, так как финансовому регулятору не следует участвовать в организациях, которые ему поднадзорны.