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11:46   26 Января 2020
Россия

Ритуал подготовки ко сну может отучить подростков от гаджетов поздним вечером

Ритуал подготовки ко сну может отучить подростков от гаджетов поздним вечером

Большинство подростков проводят много времени со своими смартфонами перед сном, часто подростки из-за этого не высыпаются. Но отучить ребенка от гаджетов поздним вечером можно, введя в привычку некий ритуал подготовки ко сну, уверена кандидат психологических наук Елена Рассказова.

«Это чистка зубов, принятие душа, проветривание, небольшая прогулка, стакан молока, чтение книги, разгадывание кроссворда… Одним словом, то, что не будет вызывать лишнего напряжения и нервов. Сколько должен длиться ритуал? Не больше получаса, лучше минут 20», — цитирует Рассказову «Российская газета».

Психолог посоветовала не запрещать гаджеты подросткам, а просто договариваться с ними. По статистике половина родителей разрешают детям проводить неограниченное время со смартфонами, 33 процента запрещают и только 17 процентов умеют договариваться, пояснила Рассказова.

Кандидат психологических наук добавила, что в норме подросток должен спать около девяти часов в сутки, а детям младшего возраста необходимо 10 часов сна, чтобы полностью выспаться.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #дети #общество #смартфоны

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