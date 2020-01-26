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В Госкомитете Китая заявили, что эпидемия коронавируса вошла в сложную стадию

В Госкомитете Китая заявили, что эпидемия коронавируса вошла в сложную стадию

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Диарея, тошнота и головные боли названы первыми признаками коронавируса
11:35   26 Января 2020
Весь мир

В Госкомитете Китая заявили, что эпидемия коронавируса вошла в сложную стадию

В Госкомитете Китая заявили, что эпидемия коронавируса вошла в сложную стадию

Представители китайского Госкомитета здравоохранения заявили, что эпидемия коронавируса вошла в более сложную стадию. Об этом ведомство сообщило в рамках посвященной эпидемии пресс-конференции, которая проходит в КНР сегодня, 26 января. 

Так, усилилась способность коронавируса передаваться от одного человека другому. Госкомитет также отметил, что уже ведутся исследования по возможным мутациям коронаируса, пока никаких свидетельств этого не выявлено.

Напомним, что об эпидемии тяжелой пневмонии власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Позже ученые дали новому вирусу название 2019-nCoV. На данный момент известно о 17 погибших и более 600 зараженных. Многие страны рекомендовали своим гражданам, находящимся в Китая быть крайне бдительными или же покинуть страну.

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Автор: Галина Кандинская
#эпидемия #китай

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