Диарея, тошнота и головные боли названы первыми признаками коронавируса

Китайские врачи назвали диарею, тошноту и головные боли первыми признаками заражения новым коронавирусом, сообщает агентство «Синьхуа».

Также первыми признаками заражения вирусом могут быть головные боли, частое сердцебиение и ощущение стесненной грудной клетки.

Ранее сообщалось, что симптомами заражения коронавирусом считаются признаки ОРВИ, но медики пояснили, что эти симптомы появляются уже на поздних стадиях заболевания.

По последним данным, 56 человек скончались в Китае от нового типа коронавируса, подтверждено более 2000 случаев заражения в нескольких странах мира, еще почти у 2,7 тысяч человек диагноз подозревается. Большинство случаев заболевания зафиксированы в городе Ухань в центре КНР, где вирус, предположительно, появился в конце прошлого года.

Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) создало специальную рабочую группу по координации работы в области профилактики и контролю за распространением коронавируса. 26 января власти Китая проведут пресс-конференцию, посвященную вспышке коронавируса.