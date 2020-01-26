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11:09   26 Января 2020
Ближнее зарубежье

Зеленский встретится с президентом Польши

Зеленский встретится с президентом Польши

Президент Украины Владимир Зеленский 26-27 января посетит Польшу с рабочим визитом и примет участие в памятных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения концлагеря «Аушвиц-Биркенау», сообщила пресс-служба офиса Зеленского.

«Президент Украины Владимир Зеленский 26–27 января будет находиться с рабочим визитом в Республике Польша для участия в памятных мероприятиях, которые пройдут в городе Освенцим в 75-ю годовщину освобождения концлагеря «Аушвиц-Биркенау», — говорится в сообщении.

Кроме того, во время визита Зеленский встретится с президентом Польши Анджеем Дудой.

Почти полтора миллиона человек погибли в нацистском концлагере «Аушвиц-Биркенау» польского Освенцимм в 1941-1945 годах. 27 января 1945 года войска Красной армии освободили лагерь. С 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря действует музей.

23 января Зеленский посетил Израиль с целью участия в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.

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Автор: Алина Бранцевич
#польша #освенцим #зеленский

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