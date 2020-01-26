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11:24   26 Января 2020
Россия

Ростовчанин спас из пожара свою семью и вернулся за соседями

Ростовчанин спас из пожара свою семью и вернулся за соседями

Житель Ростова-на-Дону спас из горящего дома жену и маленьких детей, а потом вернулся за пенсионерами, живущими по соседству. Об этом сообщает издание «МИР 24».

Пожар начался на лестничной клетке. Услышав хлопок, 30-летний ростовчанин Дмитрий вышел на лестничную клетку и учуял запах гари. После этого он вывел из квартиры жену и детей, сразу же вернувшись за соседями: пожилому мужчине помог выбраться со второго этажа по лестнице, а потом тем же способом спас пенсионерку из соседней квартиры.

«Я уже была готова, что не выйду. Я приоткрыла дверь, мне гарь в глаза, я прошла в свою комнату, уже не надеялась ни на что. Но Дима – спаситель», — поделилась ростовчанка Евгения Сиренко.

Жена Дмитрия, Анастасия, гордится поступком мужа: он не поддался панике, моментально помог собрать детей и спас жизнь соседям. В администрации Железнодорожного района города обещают выдать семье временное жилье, но пока Дмитрий с семьей проживают у друзей.

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Автор: Тимофей Булочкин
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