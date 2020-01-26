Поклонская призвала медиков признать нацизм психическим заболеванием

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская считает, что за переписывание истории в пользу нацистской идеологии необходимо назначать «принудительное лечение» и посоветовала «заболевшим» изучить историю.

Об этом Поклонская заявила в своем Телеграм-канале, отреагировав на действия украинского МИД, поддержавшего власти Польши: накануне польское руководство обвинило СССР в развязывании Второй мировой войны. Депутат посоветовала тем, кто переделывает историю, послушать песню «Темная ночь», посмотреть фильм «В бой идут одни старики», а также изучить школьный учебник по истории.

«А вот тех, чей мозг окончательно поражён бациллой (обычно они бегают с факелами, иногда с фекалиями, и выкрикивают что-то хвалебное о Бандере), сразу надо отправлять на карантин — от 3 до 5 лет с изоляцией от общества и баландой на обед», — заявила Поклонская.

Депутат призвала медиков признать нацизм «опасным психическим заболеванием», а больных отправлять «на лечение» в Урал или Сибирь.

Ранее Поклонская посоветовала вице-президенту США Майку Пенсу отправиться на экскурсию по городам-героям России, чтобы тот вспомнил реальную историю Второй мировой войны.