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11:16   26 Января 2020
Весь мир

Голливудский астролог предсказал, каким будет год для каждого знака китайского гороскопа

Голливудский астролог предсказал, каким будет год для каждого знака китайского гороскопа

Астролог Николас Оджула сделал прогноз на 2020 год и рассказал, чего ждать и на что обратить большее внимание каждому знаку в Китайском новом году, который наступил в ночь на 25 января.

Так, он отметил, что Крыс ждет явный прогресс, повышение на работе и увеличение зарплаты, пишет РИА Новости. При этом, по словам Оджулы, коллеги и начальство крыс будут их поддерживать и помогать советами.

«Год наполнится захватывающими событиями с точки зрения материальных возможностей. Особое внимание обратите на апрель и сентябрь, так как в эти месяцы особенно важно обзавестись новыми знакомствами», — предсказал астролог.

Астролог рассказал, чего ждать представителям каждого знака по Китайскому календарю

Рожденным в год Быка, по словам астролога, стоит начать изучать и развивать новые навыки, это в свою очередь поможет подняться по карьерной лестнице. Оджула добавил, что для представителей этого знака особенно продуктивными будут июнь и октябрь.

«Хочу предостеречь, не уделяйте слишком много внимания работе в ущерб вашей социальной жизни. Проводите время с семьей и друзьями. Не забывайте про веселье и общение. В 2020 году с деньгами у вас и так все будет хорошо», — передает его слова Daily Mail.

Астролог рассказал, чего ждать представителям каждого знака по Китайскому календарю

Тигры рискуют взять на себя слишком много ответственности, поэтому Оджула рекомендует им быть реалистами.

«Смотрите объективно на вещи, иначе вас ждут разочарования и нереализованные цели», — посоветовал он.

Астролог рассказал, чего ждать представителям каждого знака по Китайскому календарю

Настоящие чудеса в 2020 ждут Кроликов, которые, по словам эксперта, встретят и новых друзей и любовь на всю жизнь, если будут к этому открыты.

«Случайная встреча может привести к тому, что в этом году вы встретите родственную душу, которая будет любовью всей вашей жизни. Поэтому держите свое сердце открытым», — призвал Оджула.

Астролог рассказал, чего ждать представителям каждого знака по Китайскому календарю

Драконы останутся довольны годом, если будут принимать обдуманные решения, резюмировал астролог. Он добавил, что родившимся в этот год стоит обратить особое вниманию на уверенность в себе.

«Используйте свою индивидуальность и коммуникативные навыки, чтобы привлечь людей, которые помогут реализовать все ваши цели. Продвигайте себя в каждом разговоре — тогда вы встанете на правильный путь», — сказал он.

Астролог рассказал, чего ждать представителям каждого знака по Китайскому календарю

Экономить и заниматься спортом в 2020 году предстоит змеям, которым пора привести себя в порядок, по словам Оджулы.

«Прежде, чем что-то сделать, дважды подумайте. Например, копите на крупные покупки, а еще учитесь экономить», — порекомендовал он.

Астролог рассказал, чего ждать представителям каждого знака по Китайскому календарю

Семейные конфликты и проблемы на работе могут сделать год по-настоящему трудным для тех, кто родился в год Лошади. 

«Старайтесь терпеливо решать проблемы, а не избегать их. Будьте готовы ко всему. Тогда неудач не будет. Планирование — ключ к успеху для вас. Не избегайте друзей и новых знакомств. Принимайте приглашения на вечеринки и другие события. Старайтесь быть откровенными с близкими вам людьми», — объяснил Оджула.

Астролог рассказал, чего ждать представителям каждого знака по Китайскому календарю

Награждение за все приложенные усилия в 2020 году получат родившиеся в год Козы, рассказал астролог.

«Есть большая вероятность, что вы встретите своего идеального партнера, причем в очень неожиданной ситуации. Поэтому даже если вас куда-то приглашают в последнюю минуту, соглашайтесь», — радует эксперт.

Астролог рассказал, чего ждать представителям каждого знака по Китайскому календарю

Признание на работе ожидает обезьян, которых оценят по достоинству начальство и коллеги. Оджула пророчит уроженцам года Обезьяны пристальное внимание окружающих в связи с крупными успехами.

«Будьте активны во всем, что вы делаете. Возможно, даже стоит начать вести дневник, чтобы записывать в него идеи и полученные знания. Не забывайте быть искренними, особенно с собой, чтобы избежать злобы и обиды, а также вовремя заметить проблемы», — отметил астролог.

Астролог рассказал, чего ждать представителям каждого знака по Китайскому календарю

Четкий план поможет появившимся в год Петуха получить заметные результаты в новом году. 

«Если вдруг решите поменять место работы, то это будет не просто. Поэтому пока занимайтесь тем, что знаете лучше всего, если до конца не уверены в силах. Тщательно рассчитывайте бюджет и избегайте чрезмерных трат. В этом году вас ждут встречи и знакомства с интересными людьми, но время, проведенное дома, принесет вам больше счастья, чем шумные вечеринки», — сказал Оджула.

Астролог рассказал, чего ждать представителям каждого знака по Китайскому календарю

Собак ждут внезапные предложения о работе или поездки, по предсказанию астролога.

«Не стройте долгосрочные планы. Живите тем, что есть сейчас. С финансами все будет в порядке — не исключено, что у вас получится приобрести новый дом или автомобиль. Романтические отношения выйдут на новый уровень, а у некоторых закончатся помолвкой», — порекомендовал он.

Астролог рассказал, чего ждать представителям каждого знака по Китайскому календарю

Трудности ждут рожденных в год Свиньи, им Оджула советует хвататься за любую возможность, чтобы добиться успеха на работе и отказаться от «токсичных» отношений, друзей и приятелей.

«Если вы готовы принять перемены, то все сложится очень хорошо. Обратите внимание на денежные вопросы и правовые. Главное, не бойтесь проблем и действуйте. Будьте избирательны с теми, с кем общаетесь, и постарайтесь создать баланс в отношениях и дружбе», — рекомендовал астролог.

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Автор: Лев Собакин
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