Астролог рассказал, чего ждать представителям каждого знака по Китайскому календарю

Астролог Николас Оджула сделал прогноз на 2020 год и рассказал, чего ждать и на что обратить большее внимание каждому знаку в Китайском новом году, который наступил в ночь на 25 января.

Так, он отметил, что Крыс ждет явный прогресс, повышение на работе и увеличение зарплаты, пишет РИА Новости. При этом, по словам Оджулы, коллеги и начальство крыс будут их поддерживать и помогать советами.

«Год наполнится захватывающими событиями с точки зрения материальных возможностей. Особое внимание обратите на апрель и сентябрь, так как в эти месяцы особенно важно обзавестись новыми знакомствами», — предсказал астролог.

Рожденным в год Быка, по словам астролога, стоит начать изучать и развивать новые навыки, это в свою очередь поможет подняться по карьерной лестнице. Оджула добавил, что для представителей этого знака особенно продуктивными будут июнь и октябрь.

«Хочу предостеречь, не уделяйте слишком много внимания работе в ущерб вашей социальной жизни. Проводите время с семьей и друзьями. Не забывайте про веселье и общение. В 2020 году с деньгами у вас и так все будет хорошо», — передает его слова Daily Mail.

Тигры рискуют взять на себя слишком много ответственности, поэтому Оджула рекомендует им быть реалистами.

«Смотрите объективно на вещи, иначе вас ждут разочарования и нереализованные цели», — посоветовал он.

Настоящие чудеса в 2020 ждут Кроликов, которые, по словам эксперта, встретят и новых друзей и любовь на всю жизнь, если будут к этому открыты.

«Случайная встреча может привести к тому, что в этом году вы встретите родственную душу, которая будет любовью всей вашей жизни. Поэтому держите свое сердце открытым», — призвал Оджула.

Драконы останутся довольны годом, если будут принимать обдуманные решения, резюмировал астролог. Он добавил, что родившимся в этот год стоит обратить особое вниманию на уверенность в себе.

«Используйте свою индивидуальность и коммуникативные навыки, чтобы привлечь людей, которые помогут реализовать все ваши цели. Продвигайте себя в каждом разговоре — тогда вы встанете на правильный путь», — сказал он.

Экономить и заниматься спортом в 2020 году предстоит змеям, которым пора привести себя в порядок, по словам Оджулы.

«Прежде, чем что-то сделать, дважды подумайте. Например, копите на крупные покупки, а еще учитесь экономить», — порекомендовал он.

Семейные конфликты и проблемы на работе могут сделать год по-настоящему трудным для тех, кто родился в год Лошади.

«Старайтесь терпеливо решать проблемы, а не избегать их. Будьте готовы ко всему. Тогда неудач не будет. Планирование — ключ к успеху для вас. Не избегайте друзей и новых знакомств. Принимайте приглашения на вечеринки и другие события. Старайтесь быть откровенными с близкими вам людьми», — объяснил Оджула.

Награждение за все приложенные усилия в 2020 году получат родившиеся в год Козы, рассказал астролог.

«Есть большая вероятность, что вы встретите своего идеального партнера, причем в очень неожиданной ситуации. Поэтому даже если вас куда-то приглашают в последнюю минуту, соглашайтесь», — радует эксперт.

Признание на работе ожидает обезьян, которых оценят по достоинству начальство и коллеги. Оджула пророчит уроженцам года Обезьяны пристальное внимание окружающих в связи с крупными успехами.

«Будьте активны во всем, что вы делаете. Возможно, даже стоит начать вести дневник, чтобы записывать в него идеи и полученные знания. Не забывайте быть искренними, особенно с собой, чтобы избежать злобы и обиды, а также вовремя заметить проблемы», — отметил астролог.

Четкий план поможет появившимся в год Петуха получить заметные результаты в новом году.

«Если вдруг решите поменять место работы, то это будет не просто. Поэтому пока занимайтесь тем, что знаете лучше всего, если до конца не уверены в силах. Тщательно рассчитывайте бюджет и избегайте чрезмерных трат. В этом году вас ждут встречи и знакомства с интересными людьми, но время, проведенное дома, принесет вам больше счастья, чем шумные вечеринки», — сказал Оджула.

Собак ждут внезапные предложения о работе или поездки, по предсказанию астролога.

«Не стройте долгосрочные планы. Живите тем, что есть сейчас. С финансами все будет в порядке — не исключено, что у вас получится приобрести новый дом или автомобиль. Романтические отношения выйдут на новый уровень, а у некоторых закончатся помолвкой», — порекомендовал он.

Трудности ждут рожденных в год Свиньи, им Оджула советует хвататься за любую возможность, чтобы добиться успеха на работе и отказаться от «токсичных» отношений, друзей и приятелей.