Опубликована запись тайной беседы Трампа с украинскими бизнесменами о России
Агентство Associated Press опубликовало запись полуторачасового разговора об отношениях России с Украиной: утверждается, что голос на записи принадлежит президенту США Дональду Трампу. Запись AP выложили на своем Youtube-канале.
По информации агентства, запись была сделана 30 апреля 2018 года в вашингтонском Trump International Hotel во время ужина Трампа и украинских бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фурмана. Ранее их считали близкими знакомыми адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, но американский глава отрицал всякую возможную связь с этими людьми. AP сообщает, что в диалоге Трамп спросил у бизнесменов, долго ли Украина сможет бороться с «российской агрессией» без помощи США.
«Как долго они (речь идет об Украине, — прим.ред.) смогут бороться с Россией?», — спрашивает человек, которого AP считает Трампом.
Также голос, вероятно, принадлежащий Трампу, в приказном тоне говорит о необходимости увольнения посла США в Украине Мари Йованович: «Избавьтесь от нее завтра же, мне все равно как. Выгоните ее, хорошо? Просто сделайте это». По данным издания ABC, копия записи уже отправлена федеральной прокуратуре Нью-Йорка.
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