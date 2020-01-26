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Опубликована запись тайной беседы Трампа с украинскими бизнесменами о России

Опубликована запись тайной беседы Трампа с украинскими бизнесменами о России

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10:33   26 Января 2020
Весь мир

Опубликована запись тайной беседы Трампа с украинскими бизнесменами о России

Опубликована запись тайной беседы Трампа с украинскими бизнесменами о России

Агентство Associated Press опубликовало запись полуторачасового разговора об отношениях России с Украиной: утверждается, что голос на записи принадлежит президенту США Дональду Трампу. Запись AP выложили на своем Youtube-канале.

По информации агентства, запись была сделана 30 апреля 2018 года в вашингтонском Trump International Hotel во время ужина Трампа и украинских бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фурмана. Ранее их считали близкими знакомыми адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, но американский глава отрицал всякую возможную связь с этими людьми. AP сообщает, что в диалоге Трамп спросил у бизнесменов, долго ли Украина сможет бороться с «российской агрессией» без помощи США.

«Как долго они (речь идет об Украине, — прим.ред.) смогут бороться с Россией?», — спрашивает человек, которого AP считает Трампом.

Также голос, вероятно, принадлежащий Трампу, в приказном тоне говорит о необходимости увольнения посла США в Украине Мари Йованович: «Избавьтесь от нее завтра же, мне все равно как. Выгоните ее, хорошо? Просто сделайте это». По данным издания ABC, копия записи уже отправлена федеральной прокуратуре Нью-Йорка.

 

О том, как продвигается процесс импичмента Трампа и почему попытки демократов отстранить президента от должности могут провалиться читайте в материале «Политики Сегодня».

«Как долго они [Украина] продержатся в борьбе с Россией?», — Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/politics/26/01/2020/5e2d27c69a794734a731212d?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
Trump International Hotel Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/politics/26/01/2020/5e2d27c69a794734a731212d?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
Trump International Hotel Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/politics/26/01/2020/5e2d27c69a794734a731212d?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

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Автор: Тимофей Булочкин
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