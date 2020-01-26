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 США планируют ужесточить санкции против китайской компании Huawei

США планируют ужесточить санкции против китайской компании Huawei
10:19   26 Января 2020
Весь мир

США планируют ужесточить санкции против китайской компании Huawei

США планируют ужесточить санкции против китайской компании Huawei

Американский министр торговли Уилбур Росс  рассказал, что сейчас правительство Соединенных Штатов разрабатывает новые правила для ужесточения санкций, которые подразумевают запрет использования американских технологий компанией Huawei.

Множество экспертов уверены, что новые ограничения негативно скажутся на национальной безопасности США. Также, по мнению специалистов, падение зарубежных продаж может серьезно ослабить конкурентность американских технологических компаний и корпораций. Издание Bloomberg ранее сообщило, что правительство США готовит новый документ, который введет запрет на продукцию китайской компании в Соединенных Штатах и за пределами страны.

Сами производители в свою очередь тоже считают запрет на использование американской продукции в Huawei опрометчивым решением. Они не раз отмечали, что китайская компания найдет новых поставщиков, а американские производители потерпят серьезные убытки.

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Автор: Галина Кандинская
#сша #китай #huawei

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