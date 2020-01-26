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9:29   26 Января 2020
Весь мир

Глава МИД Австрии заявил, что стабильность и безопасность в Европе невозможны без России

Глава МИД Австрии заявил, что стабильность и безопасность в Европе невозможны без России

Глава австрийского Министерства иностранных дел Александр Шалленберг в интервью газете Wiener Zeitung  рассказал, что поддерживает мнение о том, что стабильность и безопасность в Европе в долгосрочной перспективе невозможны без России.

Министр отметил, что надежда на то, что Россия станет частью «общества с западными ценностями» завершилась тем, что Москва выбрала свой путь. Австрия же, по его словам, всегда стремилась к открытому диалогу с Россией. По мнению Шалленберга, взаимная «игра в молчанку» никогда никому не играла на руку. Комментируя взаимоотношения России со странами Европы, дипломат отметил, что ему близок взгляд немецкого президента Франка Штаймацера.

«Когда об этом заходит речь, я всегда с удовольствием цитирую федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Он сказал, что в долгосрочной перспективе стабильность и безопасность в Европе возможны только вместе с Россией, а не при противостоянии ей», — заявил он.

Напомним, что раннее обновленное австрийское правительство обнародовало рабочую программу, в которой зафиксировано дальнейшее смягчение санкций в отношении России. Также в документе сказано, что правительство Австрии продолжит поддерживать российско-австрийский форум общественности «Сочинский диалог».

 

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Автор: Галина Кандинская
#россия #европа #австрия

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