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 Трамп назвал импичмент однопартийным обманом со стороны демократов

Трамп назвал импичмент однопартийным обманом со стороны демократов
8:51   26 Января 2020
Весь мир

Трамп назвал импичмент однопартийным обманом со стороны демократов

Трамп назвал импичмент однопартийным обманом со стороны демократов

Президент США Дональд Трамп уверен, что представители Демократической партии, которые предъявили ему импичмент и сами считают процесс расследования по этому делу обманным. Такое мнение он высказал на своей страничке в Twitter.

«Любой честный человек, который посмотрит сегодня процесс в Сенате, увидит, как несправедливо со мной обходятся. Это абсолютно однопартийный обман с импичментом, что все, включая демократов, знают. Это не должно никогда повториться», — заявил глава Соединенных Штатов.

Защита Трампа в субботу начала представлять свои аргументы в Сенате Конгресса в рамках процедуры импичмента. Юристы использовали два часа из выделенных им двадцати четырех на обоснование своей позиции, следующее заседание запланировано на 27 января.

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Автор: Галина Кандинская

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