Трамп назвал импичмент однопартийным обманом со стороны демократов

Президент США Дональд Трамп уверен, что представители Демократической партии, которые предъявили ему импичмент и сами считают процесс расследования по этому делу обманным. Такое мнение он высказал на своей страничке в Twitter.

«Любой честный человек, который посмотрит сегодня процесс в Сенате, увидит, как несправедливо со мной обходятся. Это абсолютно однопартийный обман с импичментом, что все, включая демократов, знают. Это не должно никогда повториться», — заявил глава Соединенных Штатов.

Защита Трампа в субботу начала представлять свои аргументы в Сенате Конгресса в рамках процедуры импичмента. Юристы использовали два часа из выделенных им двадцати четырех на обоснование своей позиции, следующее заседание запланировано на 27 января.