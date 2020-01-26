Ученые думают, что вирус пневмонии в Китае распространили зараженные от летучих мышей змеи

Исследователи пришли к выводу, что распространить коронавирус могли змеи, которых китайцы покупали на закрытом сегодня оптовом рынке морепродуктов. Об этом сообщает научное издание Journal of Medical Virology.

Вспышка вируса была объявлена 31 декабря 2019 года, тогда китайские власти сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о большом количестве заразившихся в городе Ухань. Через неделю, к 7 января, исследователи выяснили, что вспышка вызвана коронавирусмом нового типа, ему дали название 2019-nCoV. Единичные случаи заражения были зафиксированы и в других азиатских странах — Японии, Южной Корее, Таиланде, Вьетнаме и некоторых других. К настоящему моменту известно о 17 погибших в ходе болезни и более 600 зараженных.

Для того, чтобы выяснить природу нового вируса, ученые сравнили пять образцов его генома с данными о более 200 образцах других вирусов. Специалисты выяснили, что 2019-nCoV является гибридом двух коронавирусов, один из которых ранее выявляли у летучих мышей. Второй вирус ученые еще не встречали, а гибрид, по их данным, появился порядка двух лет назад.

Эксперты также пришли к выводу о том, что самым вероятным его носителем являются змеи. Это вытекает из анализа строения его ДНК. По мнению специалистов, змеи заразились 2019-nCoV от летучих мышей, так и появился гибридный вирус, затем попавший в организм человека. Ученые отметили, что его носителями стали китайская кобра и южнокитайский многополосный крайт.