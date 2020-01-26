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7:43   26 Января 2020
Весь мир

Армия САР ликвидировала 30 боевиков в ходе контратаки в Идлибе

Армия САР ликвидировала 30 боевиков в ходе контратаки в Идлибе

Сирийская армия ликвидировала 30 джихадистов в ходе контратаки в Идлибе, передает военный источник Федерального агентства новостей в Сирии.

На юге провинции согласно источнику в Twitter (@ufuk_sy) авиация САР точечно атаковала опорные пункты боевиков у поселков Ад-Дана, Бенин, Маар-Дабса и Хан ас-Субуль, а позднее — их укрытия у поселения Сарджа, Шинан и Рувейха, отвечая на провокации.

Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам»* обнародовали заявление на подконтрольном им медиаресурсе «Ибаа», где утверждалось, что в бою с отрядом военнослужащих 25-ой дивизии специального назначения (бывший спецназ «Силы Тигра») убили более сорока из них. Минобороны САР не подтвердило эти сведения. Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщает, что число исламистов, убитых во время контратак правительственной армии на юге провинции Идлиб, достигло 31.

* Террористическая организация, запрещена в РФ.

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Автор: Мария Милкевич
#сирия #идлиб

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