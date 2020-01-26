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 Илон Маск за неделю разбогател на 2,1 миллиарда долларов

Илон Маск за неделю разбогател на 2,1 миллиарда долларов
7:04   26 Января 2020
Весь мир

Илон Маск за неделю разбогател на 2,1 миллиарда долларов

Илон Маск за неделю разбогател на 2,1 миллиарда долларов

Агентство Bloomberg утверждает, что это связано с рыночной стоимостью компании Tesla, в которой предприниматель имеет долю.

Так, состояние Маска на 20 января 2020 года доходило до 30,9 миллиарда долларов, 23 января поднялось до 33,3, а затем 24 января оно снизилось до 33 миллиардов долларов. По данным Bloomberg, 25 января состояние предпринимателя не изменилось, так как по субботам и воскресеньям в Соединенных Штатах не проходят фондовые торги.

Агентство также приводит данные, согласно которым с начала 2020 года Маск разбогател на 5,4 миллиарда долларов, а за последние 12 месяцев почти на 10 миллиардов долларов. Эксперты отмечают, что главным доходом новатора является его доля в компании Tesla.

Илон Маск является одним из наиболее заметных фигур последних десятилетий. Он, американский предприниматель, приехавший в США из Африки, стал основателем сразу нескольких крупнейших современных компаний, таких как SpaceX, Tesla и PayPal. Главная его деятельность связана с развитием и внедрением различных технологий, к примеру, его разработки представлены в электрокарыах Tesla или системах бесконтактной оплаты PayPal. В 2018 году Илону Маску присвоили членство Лондонского королевского общества за выдающиеся заслуги перед наукой.

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Автор: Галина Кандинская
#илон маск

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