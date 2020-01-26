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6:31   26 Января 2020
Весь мир

Россияне завоевали 10 медалей из 12 на Чемпионате Европы по фигурному катанию

Россияне завоевали 10 медалей из 12 на Чемпионате Европы по фигурному катанию

Российская сборная завоевала 10 медалей из 12 на Чемпионате Европы по фигурному катанию, повторив успех сборной СССР 1986 и 1987 годов.

Состязание завершилось победой в женском одиночном катании фигуристок Алены Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой. Всего в копилке россиян оказалось четыре золотых, три серебряных и три бронзовых медали.

 

Впервые за 14 лет российские спортсмены на льду завоевали награды высшей пробы во всех четырех дисциплинах. В женском одиночном катании золотую медаль получила Косторная, в мужском — Дмитрий Алиев, среди спортивных пар — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, у танцевальных дуэтов — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

«Две медали из 12 всего отдали. Нас можно не любить, но шапочку нужно снять и поклониться. Всех тренеров поздравляю, и спасибо большое федерации», — резюмировала тренер Татьяна Тарасова.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #спорт #чемпионат европы #фигурное катание

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