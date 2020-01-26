Россияне завоевали 10 медалей из 12 на Чемпионате Европы по фигурному катанию

Российская сборная завоевала 10 медалей из 12 на Чемпионате Европы по фигурному катанию, повторив успех сборной СССР 1986 и 1987 годов.

Состязание завершилось победой в женском одиночном катании фигуристок Алены Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой. Всего в копилке россиян оказалось четыре золотых, три серебряных и три бронзовых медали.

Впервые за 14 лет российские спортсмены на льду завоевали награды высшей пробы во всех четырех дисциплинах. В женском одиночном катании золотую медаль получила Косторная, в мужском — Дмитрий Алиев, среди спортивных пар — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, у танцевальных дуэтов — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.