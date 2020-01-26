Российские военные доставили гумпомощь в один из наиболее бедных районов Алеппо

Сотрудники российского ЦПВС доставили гуманитарную помощь в один из наиболее бедных и пострадавших районов Алеппо Мугайр, рассказал прессе представитель центра Михаил Минин.

«Мирное население постепенно возвращается и приводит этот район к жизни. Здесь женщины, инвалиды, которые сильно пострадали. Мы им привезли гуманитарную помощь», — сообщил он.

По словам Минина, российские военные раздали «продукты питания: мука, сахар, молоко сгущенное, чай, рис, хлеб, вещи первой необходимости, которые очень нужны».

Уточняется, что наборы выдавали по списку, составленному ЦПВС совместно с городскими властями. Туда вошли семьи, которые остались без кормильцев в результате террористических атак и больше всех нуждаются в помощи.