Водонаева в очередной раз оскорбила получателей материнского капитала

Телеведущая и модель Алена Водонаева в эфире НТВ отказалась менять свое мнение относительно материнского капитала, назвав многих потенциальных получателей этих средств «пьющими» и «маргиналами».

Ранее она заявила в Instagram, что выплата материнского капитала на первого ребенка спровоцирует «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки» рожать ради денег. Позже Водонаева предположила, что люди возмутились словом «быдло» и не поняли главную мысль ее высказывания.

«Дело не в бедных. Моя ошибка была в том, что я произнесла некрасивое слово «быдло», именно за него меня все начали порицать. В следующий раз буду умнее и называть такую социальную прослойку маргиналами, потому что так приличней звучит. Но сути это не меняет», — сказала модель.

Она подчеркнула, что свою позицию не изменит и продолжает считать, что малограмотным, необразованным, пьющим семьям нельзя помогать.

Слова Водонаевой о материнском капитале возмутили общество и политиков. В частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал привлечь ее к ответственности за эти высказывания.