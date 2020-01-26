Число заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось до 1743 человек

Количество подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, на территории Китая достигло 1743, из них 54 закончились гибелью больного, согласно информации комитетов по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР.

Ранее власти страны заявляли о 1372 зараженных и 41 летальном исходе.

Отмечается, что большинство случаев инфицирования (1052 человека), а также почти все случаи смерти (52) зафиксировано в провинции Хубэй и ее административном центре Ухане, откуда распространился вирус.

Заболевшие также обнаружены в Австралии, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Южной Корее, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии.