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4:51   26 Января 2020
Весь мир

Число заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось до 1743 человек

Число заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось до 1743 человек

Количество подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, на территории Китая достигло 1743, из них 54 закончились гибелью больного, согласно информации комитетов по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР.

 

Ранее власти страны заявляли о 1372 зараженных и 41 летальном исходе.

Отмечается, что большинство случаев инфицирования (1052 человека), а также почти все случаи смерти (52) зафиксировано в провинции Хубэй и ее административном центре Ухане, откуда распространился вирус.

Заболевшие также обнаружены в Австралии, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Южной Корее, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии.

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Автор: Мария Милкевич
#вирус #китай

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