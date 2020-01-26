Американский адмирал посоветовал партнерам брать пример с России в военной сфере

Командующий американским военным флотом в Европе адмирал Джеймс Фогго посоветовал союзникам Вашингтона, желающим повысить обороноспособность при ограниченных ресурсах, брать пример с России. Свое мнение он выразил в интервью изданию Defense Writers Group.

Интервью было взято в декабре, но внимание СМИ привлекло только сейчас.

«...если вы ограничены в ресурсах и при этом хотите защитить ваши берега, тогда подумайте о том, что делают русские при помощи систем A2/AD и обзаводитесь подобными системами. Умными минами. Противокорабельными крылатыми ракетами. Береговыми РЛС, которые будут работать в связке», — призвал адмирал.

A2/AD — идея сдерживания посредством создания повышенной опасности для дислоцирования или перемещения вражеских войск в защищаемую зону.

Издание Business Insider пишет, что Россия защитила системами A2/AD восточные границы, а на западе, у берегов Балтики, в Крыму и Черном море, разместила системы ПВО, в частности С-300 и С-400, противокорабельные ракетные системы, а также крылатые и баллистические ракеты.