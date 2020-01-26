Лайнер Boeing 777X успешно провел первый испытательный полет

Самолет Boeing 777X успешно провел первый испытательный полет, продлившийся около четырех часов, и приземлился в аэропорту в Сиэтле. Сайт компании транслировал происходящее.

Испытание Boeing 777X откладывалось в четверг и пятницу из-за плохих погодных условий.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал корпорацию Boeing «большим разочарованием» из-за истории с лайнерами модели 737 МАХ, которые перестали летать с марта после сразу двух авиакатастроф, предположительной причиной которых являются дефекты одной из систем, неправильная работа которой и вызвала трагедию несмотря на усилия пилотов.