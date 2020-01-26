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Семь граждан Китая госпитализированы в Москве с предварительным диагнозом ОРВИ

Семь граждан Китая госпитализированы в Москве с предварительным диагнозом ОРВИ

 Автобус с паломниками перевернулся в Калужской области, пострадали семь человек

Автобус с паломниками перевернулся в Калужской области, пострадали семь человек
Поклонская поздравила Зеленского с днем рождения

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 Захарова парировала обвинения Киева в желании «украсть историю Украины-Руси»

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Лайнер Boeing 777X успешно провел первый испытательный полет

Лайнер Boeing 777X успешно провел первый испытательный полет

 Пентагон сообщил о погибшем в Сирии в результате ДТП военнослужащем США

Пентагон сообщил о погибшем в Сирии в результате ДТП военнослужащем США
3:04   26 Января 2020
Весь мир

Лайнер Boeing 777X успешно провел первый испытательный полет

Лайнер Boeing 777X успешно провел первый испытательный полет

Самолет Boeing 777X успешно провел первый испытательный полет, продлившийся около четырех часов, и приземлился в аэропорту в Сиэтле. Сайт компании транслировал происходящее.

Испытание Boeing 777X откладывалось в четверг и пятницу из-за плохих погодных условий.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал корпорацию Boeing «большим разочарованием» из-за истории с лайнерами модели 737 МАХ, которые перестали летать с марта после сразу двух авиакатастроф, предположительной причиной которых являются дефекты одной из систем, неправильная работа которой и вызвала трагедию несмотря на усилия пилотов.

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Автор: Мария Милкевич
#boeing 777

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