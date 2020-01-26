Сирийская артиллерия ударила по позициям террористов в окрестностях Алеппо

Артиллерия САА ночью интенсивно ударила по позициям террористических группировок в западных окрестностях города Алеппо, уничтожив многих боевиков, передает в воскресенье агентство САНА.

Атака ведется по всей линии фронта «с целью защиты мирных граждан, обратившихся за помощью к сирийской армии», как заявил МИД Сирии в послании Совбезу ООН.

«Террористы из группировки «Джебхат ан- Нусры»* совершают военные преступления в Идлибе и Алеппо, обстреливают жилые районы, школы, больницы, мечети, выводят из строя хозяйственные объекты. В результате растет число жертв среди мирных граждан, преимущественно женщин и детей», — гласит документ.

Отмечается, что боевые действия в Идлибе и Алеппо не прекратятся до полного уничтожения бандформирований.