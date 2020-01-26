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 Армия Сирии подступает к форпосту боевиков в Маарет ан-Нумане

Армия Сирии подступает к форпосту боевиков в Маарет ан-Нумане
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 Автобус с паломниками перевернулся в Калужской области, пострадали семь человек

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Сирийская артиллерия ударила по позициям террористов в окрестностях Алеппо

Сирийская артиллерия ударила по позициям террористов в окрестностях Алеппо

 Армия Сирии подступает к форпосту боевиков в Маарет ан-Нумане

Армия Сирии подступает к форпосту боевиков в Маарет ан-Нумане
1:13   26 Января 2020
Сирия

Армия Сирии подступает к форпосту боевиков в Маарет ан-Нумане

Армия Сирии подступает к форпосту боевиков в Маарет ан-Нумане

Силы САА провели в субботу успешное наступление на юго-востоке провинции Идлиб и приблизились на расстояние 4 километров к форпосту боевиков «Джебхат ан-Нусры»* в Маарет ан-Нумане.

По данным телеканала Al Mayadeen, артиллерия сирийской армии бьет по оборонительным рубежам террористов на подступах к городу.

Ранее бойцы правительственной армии взяли под контроль ряд населенных пунктов в окрестностях Маарет ан-Нумана и теперь преследуют отступающие бандформирования,в чьих рядах десятки убитых и раненых.

Ранее командование сирийской армии сообщило, что военные действия в идлибской зоне деэскалации являются ответом на непрекращающиеся нарушения боевиками режима прекращения огня.

«Сирийские войска полны решимости положить конец вооруженным вылазкам террористов в Идлибе, от которых страдает мирное население, и восстановить в регионе нормальную жизнь», — передает агентство SANA.

* Террористическая организация, запрещена в РФ. 

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Автор: Мария Милкевич
#сирия

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