Армия Сирии подступает к форпосту боевиков в Маарет ан-Нумане

Силы САА провели в субботу успешное наступление на юго-востоке провинции Идлиб и приблизились на расстояние 4 километров к форпосту боевиков «Джебхат ан-Нусры»* в Маарет ан-Нумане.

По данным телеканала Al Mayadeen, артиллерия сирийской армии бьет по оборонительным рубежам террористов на подступах к городу.

Ранее бойцы правительственной армии взяли под контроль ряд населенных пунктов в окрестностях Маарет ан-Нумана и теперь преследуют отступающие бандформирования,в чьих рядах десятки убитых и раненых.

Ранее командование сирийской армии сообщило, что военные действия в идлибской зоне деэскалации являются ответом на непрекращающиеся нарушения боевиками режима прекращения огня.

«Сирийские войска полны решимости положить конец вооруженным вылазкам террористов в Идлибе, от которых страдает мирное население, и восстановить в регионе нормальную жизнь», — передает агентство SANA.

* Террористическая организация, запрещена в РФ.