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0:26   26 Января 2020
Весь мир

Спасатели вытащили двухлетнюю девочку из-под обломков после землетрясения в Турции

Спасатели вытащили двухлетнюю девочку из-под обломков после землетрясения в Турции

Спасатели вытащили двухлетнюю девочку из-под обломков здания в городе Элязыг на востоке Турции спустя сутки после сильного землетрясения, рассказал прессе министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Уточняется, что мать ребенка до сих пор остается под завалами, операция по ее спасению продолжается, с женщиной общаются, передают питание и лекарства.

Спасенная девочка находится в сознании, ее отвезли в больницу.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в пятницу в 20.55 по Москве и стало причиной гибели 29 человек, пострадали 1466 человек, из-под завалов извлечены 43 человека.

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Автор: Мария Милкевич
#турция #землетрясение

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