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23:43   25 Января 2020
Ближнее зарубежье

Поклонская поздравила Зеленского с днем рождения

Поклонская поздравила Зеленского с днем рождения

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поздравила украинского лидера Владимира Зеленского с днем рождения в соцсети «ВКонтакте» и заявила о намерении стать послом РФ в Киеве.

Она пожелала Зеленскому, чтобы рано или поздно так и случилось. Депутат считает, что глава Украины хочет разрешить конфликт в Донбассе, наказать «наглого и вечно пьяного» Порошенко и разогнать «орды» нацистов, но ему «просто не дают» этим заниматься.

Поклонская также напомнила, что против нее на Украине заведено уголовное дело «по факту госпереворота и захвата власти Турчиновым, Яценюком, Порошенко».

«Мы изменим ее, выкинем эту «мертвечину» из страны и восстановим дружеские отношения между Россией и Украиной», — заявила она.

В конце поста Поклонская пожелала Зеленскому мира и добра на украинском языке.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #украина #поклонская #зеленский

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