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Семь граждан Китая госпитализированы в Москве с предварительным диагнозом ОРВИ

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23:03   25 Января 2020
Россия

Семь граждан Китая госпитализированы в Москве с предварительным диагнозом ОРВИ

Семь граждан Китая госпитализированы в Москве с предварительным диагнозом ОРВИ

Семь граждан КНР отправлены в инфекционную больницу из гостиницы на севере Москвы с симптомами ОРВИ, рассказали РИА Новости в столичных экстренных службах.

«Из гостиницы «Арт Войковская» с диагнозом ОРВИ госпитализированы в инфекционную больницу семь граждан Китая», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обстоятельства случившегося выясняются. Источник ТАСС уточняет, что диагноз предварительный, у пациентов высокая температура.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #вирус #китай

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