Семь граждан Китая госпитализированы в Москве с предварительным диагнозом ОРВИ

Семь граждан КНР отправлены в инфекционную больницу из гостиницы на севере Москвы с симптомами ОРВИ, рассказали РИА Новости в столичных экстренных службах.

«Из гостиницы «Арт Войковская» с диагнозом ОРВИ госпитализированы в инфекционную больницу семь граждан Китая», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обстоятельства случившегося выясняются. Источник ТАСС уточняет, что диагноз предварительный, у пациентов высокая температура.