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Косачев объяснил, почему Качиньский потребовал компенсаций Польше за войну

Косачев объяснил, почему Качиньский потребовал компенсаций Польше за войну
22:57   25 Января 2020
Весь мир

Косачев объяснил, почему Качиньский потребовал компенсаций Польше за войну

Косачев объяснил, почему Качиньский потребовал компенсаций Польше за войну

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев объяснил в Facebook слова лидера польской правящей партии «Закон и справедливость» Ярослава Качиньского, что Россия должна предоставить Польше компенсации за ущерб во время Второй мировой войны, желанием сгладить дипломатический провал с неучастием главы государства в World Holocaust Forum в Иерусалиме.

Ранее президент Польши Анджей Дуда не поехал в Израиль на памятные мероприятия, потому что ему не дали там слова, и возмутился тем, что лидеры других стран, в том числе России и Германии, будут выступать, а Польши — нет. Качиньский в интервью Bild потребовал, чтобы Россия, как и Германия, выплатила Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.

«Нарочито провокационные заявления <...> Качиньского о якобы причитающихся Польше компенсациях от России, то есть от самой пострадавшей стороны во Второй мировой войне, — это в какой-то мере попытка сгладить дипломатический провал с неучастием польского президента в памятных мероприятиях в Иерусалиме», — выразил мнение Косачев.

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 23 января, в Израиле стал главным гостем в форуме «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом». В своем выступлении он подчеркнул, что в Израиле, как и в России, взволнованы и возмущены отрицанием Холокоста, пересмотром итогов войны и обелением нацистских преступников и их пособников.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #польша #вторая мировая война

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