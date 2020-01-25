Косачев объяснил, почему Качиньский потребовал компенсаций Польше за войну

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев объяснил в Facebook слова лидера польской правящей партии «Закон и справедливость» Ярослава Качиньского, что Россия должна предоставить Польше компенсации за ущерб во время Второй мировой войны, желанием сгладить дипломатический провал с неучастием главы государства в World Holocaust Forum в Иерусалиме.

Ранее президент Польши Анджей Дуда не поехал в Израиль на памятные мероприятия, потому что ему не дали там слова, и возмутился тем, что лидеры других стран, в том числе России и Германии, будут выступать, а Польши — нет. Качиньский в интервью Bild потребовал, чтобы Россия, как и Германия, выплатила Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.

«Нарочито провокационные заявления <...> Качиньского о якобы причитающихся Польше компенсациях от России, то есть от самой пострадавшей стороны во Второй мировой войне, — это в какой-то мере попытка сгладить дипломатический провал с неучастием польского президента в памятных мероприятиях в Иерусалиме», — выразил мнение Косачев.

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 23 января, в Израиле стал главным гостем в форуме «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом». В своем выступлении он подчеркнул, что в Израиле, как и в России, взволнованы и возмущены отрицанием Холокоста, пересмотром итогов войны и обелением нацистских преступников и их пособников.