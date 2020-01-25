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 Автобус с паломниками перевернулся в Калужской области, пострадали семь человек

Автобус с паломниками перевернулся в Калужской области, пострадали семь человек
Захарова парировала обвинения Киева в желании «украсть историю Украины-Руси»

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22:11   25 Января 2020
Весь мир

Сирия не прекратит операции в Идлибе и Алеппо, пока не уничтожит всех террористов

Сирия не прекратит операции в Идлибе и Алеппо, пока не уничтожит всех террористов

Военные операции в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо не прекратятся до окончательного уничтожения вооруженных бандформирований, угрожающих жизни мирного населения, заявили представителям ООН в Министерстве иностранных дел Сирии.

Послание МИД направлено в Совет безопасности ООН, а также на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Сирийское внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что военные операции осуществляются в ответ на жалобы и мольбы мирных граждан.

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Автор: Мария Милкевич
#сирия #совбез оон

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