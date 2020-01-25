Сирия не прекратит операции в Идлибе и Алеппо, пока не уничтожит всех террористов

Военные операции в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо не прекратятся до окончательного уничтожения вооруженных бандформирований, угрожающих жизни мирного населения, заявили представителям ООН в Министерстве иностранных дел Сирии.

Послание МИД направлено в Совет безопасности ООН, а также на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Сирийское внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что военные операции осуществляются в ответ на жалобы и мольбы мирных граждан.