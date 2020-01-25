Переброска сирийских бойцов в Ливию дискредитировала Турцию

Боевик группировки «Фиркат Султан Мурад» на линии соприкосновения в Триполи рассказал журналисту The New York Review Фредерику Вехри кто и зачем воюет на стороне так называемого ПНС Ливии. Дезертировавший спецназовец САА рассказал, что большая часть сирийских боевиков мечтают о турецком гражданстве или выступают на стороне ПНС за жаловании в две тысячи долларов в месяц. В отрядах состоят, в основном, "вчерашние" гражданские, прошедшие минимальную военную подготовку. Боец рассказал также о том, что в состав руководящей действиями сирийских боевиков опергруппы входят турецкие офицеры — все «начальство» засело в аэропорту Мисураты.

Приход сирийских боевиков на сторону ПНС принес в Ливию участившиеся случаи похищения людей и грабежей в мирных кварталах Триполи. Такое поведение со стороны бандитов полностью дискредитирует Турцию, рассказал вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин в интервью ФАН.

«После такого интервью, я думаю, Эрдоган и его правительство с ПНС будут «нерукопожатны», — считает Анохин.

Эксперт уверен, что население Сирии не потерпит вмешательства боевиков, присланных Турцией и скоро террористов и их сторонников удастся победить, ведь «игиловцев не так много, и перерезать их не составляет большого труда».

«Я думаю, что этот ливийский кошмар закончится к весне, и они [ЛНА] наведут порядок с серьезными репрессивными последствиями для триполийской верхушки», — считает Анохин.

Из опубликованных журналистом Вехри заявления следует, что Турция планирует перебросить в Ливию еще шесть тысяч боевиков, и тогда общее число иностранных наемников в Ливии составит десять тысяч человек, что говорит о полной несостоятельности ПНС как органа власти.

«Это трагедия. Это полная потеря авторитета среди населения. Правительство национального согласия не самостоятельное, не договороспособное, и в большинстве своем — предатели своей нации. Это не головная боль, это полная катастрофа для политических кругов», — заключил эксперт.

Напомним, так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии было сформировано в 2016 как временное правительство, однако согласно Схиратским соглашениям, с начала 2018 года ПНС больше не является легитимным.