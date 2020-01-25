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Захарова парировала обвинения Киева в желании «украсть историю Украины-Руси»

Захарова парировала обвинения Киева в желании «украсть историю Украины-Руси»

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21:30   25 Января 2020
Ближнее зарубежье

Захарова парировала обвинения Киева в желании «украсть историю Украины-Руси»

Захарова парировала обвинения Киева в желании «украсть историю Украины-Руси»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова среагировала в Facebook на заявление замминистра иностранных дел Украины Василия Боднара, что Москва хочет «украсть историю Украины-Руси».

Ранее Боднар заявил в статье для интернет-издания «Зеркало недели», что Россия пытается «вбить клин истории» между Украиной и Польшей и призвал Варшаву объединиться против Москвы. По его мнению, Россия «издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины-Руси», а также «приписывает себе чужие победы» и «перекладывает на других ответственность за преступления». В заключение он заявил, что поддерживает позицию польского сейма, согласно которой СССР виновен в начале Второй мировой войны.

«Россия хочет вбить клин не между Украиной и Польшей, а в преступное переписывание истории. Что касается «Украины-Руси», то хотелось бы уточнить даты начала и окончания существования этой Малороссийской Гипербореи», — отметила Захарова.

Напомним, российские политики многократно уличали ряд европейских стран в попытках переписать историю. Глава РФ Владимир Путин указал, что Польша вступила в сговор с гитлеровской Германией, и Россия располагает документами об их переговорах. По мнению российских политиков, Европа пока не в состоянии признать этот факт. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что попытки оболгать Россию в связи с Второй мировой войной с целью сегодня ослабить позиции страны на мировой арене будут продолжаться.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #украина #польша

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