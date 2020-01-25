Европейский Союз не смог договориться о стратегии противодействия незаконной миграции в Средиземном море вблизи побережья Ливии. Экономист, политолог Александр Дудчак считает, что мира в Ливии не будет, пока Запад признает ПНС.

«Проблема в том, что они [страны ЕС] не занимаются лечением болезни, а просто пытаются бороться с ее симптомами. Ее суть заключается в том, что Ливия фактически была уничтожена. Муаммар Каддафи, незадолго до того, как его убили и разрушили государство, лидером которого он был на протяжении многих лет, предупреждал, что Запад борется со страной, являющейся буфером, защищающим Европу от миграции из Северной Африки. В общем-то, все так и произошло», — напомнил политолог.

Политолог считает, что не стоит ждать разрешения конфликта, пока Запад признает власть так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

«В ближайшее время вряд ли мы увидим решение проблемы миграции в глобальном масштабе, наступлению мира в Ливии могут содействовать только Россия и Турция, а не Соединенные Штаты и Европейский союз в нынешней его конфигурации. То правительство Ливии, которое якобы признано Евросоюзом [ПНС], нельзя назвать законным, выбранным ливийским народом. Народ Ливии выбирал когда-то Муаммара Каддафи, а эти силы пришли уже после того, как его государство уничтожили», — подытожил Дудчак.

В состав ПНС Ливии входят боевики, связанные с террористическими группировками «Исламское государство», «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» (все три запрещены в РФ). Так называемое «правительство» покрывает террористов, которые разворовывают богатства Ливии и наживаются на этом.

По инициативе России в Ливии с 12 января действует режим прекращения огня. 13 января в Москве прошли переговоры, где стороны закрепили режим тишины на бессрочной основе. В берлинской конференции по Ливии 19 января приняли участие представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран.